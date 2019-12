: come da tradizione negli ultimi anni, la serie cadetta anima le feste con venti squadre in campo.Si parte alle, con ilche ospita l': dopo cinque gare senza vittorie, i calabresi hanno ritrovato il successo nell'ultima sfida contro il Pisa. I toscani, invece, continuano il loro momento nero: una sola vittoria nelle ultime dodici. Per entrambe, dunque, si cercano punti per uscire dalla zona salvezza.Ben sette gare, invece, alle: c'è profumo di Serie A al Bentegodi, dove ilospita la capolista: gli ospiti cercano la nona vittorie nelle ultime dieci uscite. A meno nove dalla squadra di Inzaghi insegue il, impegnato all'Arechi contro lae reduce da tre vittorie consecutive. Si preannuncia spettacolo anche a, dove i laziali ospitano il: separate da un solo punto in classifica, le due compagini cercano punti per restare in piena zona playoff ed approfittare di un eventuale passo falso del. Così come proverà a fare il, terzo a pari punti con Frosinone e Cittadella: gli umbri sono di scena a, con i siciliani che cercano punti fondamentali per risalire dalla zona calda. Il già citatova ain una sfida tutta veneta: padroni di casa che non vincono da 5 gare, ospiti che hanno trovato i tre punti solo una volta nelle ultime 7. Alla ricerca di punti playoff è anche il, a -3 dal gruppo per gli spareggi: abruzzesi senza successo da cinque gare, ma di scena al Picchi dicontro gli amaranto fanalino di coda. A chiudere il programma delle 15 è, con entrambe le squadre a quota 20 punti e con l'obiettivo di allontanarsi dalla zona playout.Alle, invece, è in programma: un solo punto divide le due squadre a ridosso della zona playoff.Alle, infine, chiude il quadro il derby ligure: i padroni di casa - con la sconfitta di Perugia - hanno interrotto una striscia positiva di tre successi consecutivi. Gli ospiti, invece, hanno ottenuto 8 punti nelle ultime 4.