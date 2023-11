Sono due le partite di Serie B in programma oggi, entrambe con fischio d'inizio alle 18.30. Per le zone basse della classifica, il Lecco ospita lo Spezia, in un match che vede di fronte due squadre appaiate al terzultimo posto con 8 punti. Nell'altro incontro in programma, invece, il Palermo, quinto con 20 punti e in piena zona playoff, ospita il Brescia, che occupa la 13esima posizione della classifica, con 13 punti.



ENETSCORE_WIDGE