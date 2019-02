Prosegue il programma della 23esima giornata di Serie B con altri tre match in programma in questa domenica. Si parte con due partite alle 15: punti playoff in palio tra Benevento e Venezia, mentre è uno scontro diretto per la salvezza quello tra Crotone e Livorno.



Alle 21 il big match di giornata: il Pescara cerca il sorpasso ai danni del Brescia, che a sua volta con una vittoria si porterebbe momentaneamente al primo posto in classifica scavalcando il Palermo, impegnato lunedì alle 21 con il Foggia.