Inizia alle 18.45 la 36esima giornata del campionato di Serie B, con la partita tra Livorno e Crotone, che può essere decisiva per la promozione diretta della squadra di Stroppa. Servirebbe una vittoria per i calabresi e che lo Spezia, attualmente terzo in classifica a -6 non faccia risultato pieno a Cremona.



In ottica play-off, è particolarmente interessante il match tra un Ascoli reduce da 4 successi consecutivi e desideroso di allontanarsi ulteriormente dalla zona play-out e un Pordenone voglioso di riscattare gli ultimi 2 ko. Il Frosinone di Nesta - 2 punti nelle ultime 3 partite - chiede strada al Benevento dell'amico Inzaghi, mentre il Cittadella, dopo 4 ko di fila, prova a rilanciarsi nel derby contro il Chievo.



Quasi un'ultima chiamata per l'Empoli, di scena contro la Salernitana, mentre il Pisa fa visita a un Cosenza che, nonostante gli ultimi due successi consecutivi, rimane lontano dall'obiettivo della salvezza. Esordio-bis per Massimo Oddo alla guida del Perugia, di scena a Chiavari contro l'Entella, mentre il Pescara chiede strada a un Trapani quasi disperato per abbandonare la zona play-out. Altissima tensione anche nell'ultima partita delle 21 tra Venezia e Juve Stabia, vero e proprio spareggio per mantenere la categoria.