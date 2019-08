Inizia stasera la nuova stagione di Serie B. Il match inaugurale vede di fronte il neopromosso Pisa e il Benevento di Pippo Inzaghi. Previsti oltre 8 mila spettatori, la Curva Nord esaurita da un paio di giorni ormai e da Benevento sono attesi oltre 300 tifosi campani. Nel pre partita 40 figuranti in rappresentanza dei Cortei del Gioco del Ponte e delle Repubbliche Marinare sfileranno. In programma anche l’esibizione di un gruppo di sbandieratori al centro del campo. “Il nostro è un Paese ricco di storie, di passato e di passione – dice il presidente della Lega B Mauro Balata -. A Pisa avremo tutto questo, con l’Arena Garibaldi Anconetani che simbolicamente rappresenterà al meglio lo spirito del Campionato degli italiani, fatto di particolarità, bellezze ed emozioni”. Domani sera prenderà il via anche il progetto “L’inviato AIC sul campo”, ideato dall’Associazione italiana calciatori in collaborazione con la Lega B, che prevede il coinvolgimento diretto di ex giocatori con la loro presenza allo stadio per le partite del campionato.