Torna la Serie B, che scende in campo per l'anticipo della sesta giornata. Alle 20.30 scendono in campo Palermo e Cosenza, con i rosanero determinati ad agganciare momentaneamente il Parma in cima alla classifica. La squadra di Corini viene da tre vittorie consecutive - dopo il pareggio alla prima giornata col Bari - ed ha ancora una partita da recuperare col Brescia. Dall'altra parte il Cosenza arriva da un percorso opposto, con un solo punto conquistato nelle ultime tre partite e una posizione poco sotto la metà classifica.