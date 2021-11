. Alle 18 si parte con: i grigiorossi hanno vinto solo una partita delle ultime 5, mentre i ciociari hanno perso una sola partita in campionato, vincendone 2 delle ultime 4; la capolista, invece, che ha espugnatonell’ultimo turno, attende il Grifone, che dopo il ko diha messo insieme 4 punti.Alle 20.30, invece, occhi sul, che ospita ildel grande ex, il mister che ha portato i brianzoli dalla D alla C: 4 punti nelle ultime 2 per i ragazzi di, che in casa le hanno vinte tutte e pareggiata una. Alla stessa ora ladel redivivo Pepitoattende il Lecce terzo in classifica, mentre il, quinto, che arriva dal 4-0 alla Reggina dopo 3 ko consecutivo, va a, conche è riuscito a vincere l’ultimo turno. Chiudono il programma odiernoe la sfida tra ultima e quartultima