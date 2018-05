Dopo l'anticipo tra Avellino e Spezia, la penultima giornata del campionato di Serie B prosegue con le restanti dieci partite che iniziano alle 15. La corsa per il secondo posto e la promozione diretta in Serie A riparte dalla trasferta del Venezia di Inzaghi sul campo della Cremonese e dall'impegno del Frosinone in casa di un'Entella che ha un disperato bisogno di punti per la zona salvezza. Ma il vero appuntamento di cartello è lo scontro diretto del Tardini tra Parma e Bari, con i ducali avanti di 2 punti sui pugliesi.



In chiave play-off, il Cittadella è di scena a Carpi, mentre il Palermo ha sulla carta l'impegno più agevole, al Barbera col Cesena; ultima chiamata per il Foggia, impegnato contro la Salernitana, mentre il Perugia attende il Novara. In zona rossa, il Brescia chiede strada all'Empoli, mentre sono in palio punti pesantissimi in Abruzzo tra Pescara e Ascoli e a Vercelli tra la Pro e la Ternana.