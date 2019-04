Prosegue il 31esimo turno della Serie B con gli ultimi due impegni della giornata, importanti per le posizioni di vertice. Alle 19 il Lecce ospita al Via del Mare il Cosenza per cercare un successo che regalerebbe l'aggancio al Brescia in vetta alla classifica.



Alle 21 tocca al Palermo, distante quattro lunghezze dal Brescia: trasferta per i rosanero, impegnati sul campo di un Pescara in piena corsa playoff.