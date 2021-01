Prosegue oggi il programma della. Dopo le gare del venerdì e del sabato, in cui sono emersi soprattutto il successo dell'Empoli sul Frosinone, il ko del Brescia ad Ascoli e il pari tra Pordenone e Lecce,Si parte alle, con ilche vuole dare continuità a un momento decisamente positivo. Gialloblù senza ko dal 5 dicembre scorso (10 partite), ma colti da una sindrome di pareggite: ben 7 nelle ultime 10. Vincendo contro unin crisi, i clivensi balzerebbero momentaneamente al secondo posto.Alletocca aldi Brocchi, altra squadra decisamente in forma. I brianzoli, dopo un avvio difficile, hanno trovato la quadra e cercano ora la quinta vittoria nelle ultime otto. L'appuntamento, però, è dei più tosti: Boateng e compagni di scena al Mazza di Ferrara contro unache insegue a -1. All'andata, al Brianteo, fu 0-0. Ancora out Balotelli e Paletta, tra i convocati ci sono i nuovi arrivi Diaw, Ricci e Scozzarella.Alle, infine, ecco. Veneti secondi in classifica proprio insieme al Monza, ma reduci da due ko consecutivi. I grigiorossi, invece, cercano punti importanti per allontanarsi dalle zone calde della classifica.