Conclusa la pausa nazionali, ripartono i campionati e lo fanno in grande stile. Non solo la Serie A, ma anche la Serie B offre sfide avvincenti: dopo la vittoria del Venezia - che con la rete di Pohjanpalo ha battuto lo Spezia portandosi in vetta alla classifica - oggi prosegue il calendario. Alle 14 in campo Lecco-Brescia in un match tra le due ultime ammesse al campionato.



In contemporanea si terranno anche anche Pisa-Bari, con i pugliesi ancora imbattuti in questo inizio, e Feralpisalò-Modena, dove gli emiliani viaggiano a punteggio pieno con una partita da recuperare. Spazio anche a Cosenza-Sudtirol e Ascoli-Palermo. Nel pomeriggio spazio poi a Reggiana-Cremonese a partire dalle 16.15.