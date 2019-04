Dopo la vittoria del Benevento sul campo del Cosenza, prosegue oggi la 35esima giornata di Serie B. Si parte alle 15, col Palermo terzo della classe, che ha la possibilità di raggiungere il Lecce al secondo posto (impegnato domani con la capolista Brescia). Di fronte, però, i rosanero si troveranno di fronte il Livorno, piombato nuovamente al terzultimo posto in classifica e bisognoso di punti salvezza.



ALLE 15 - Sempre alle 15, poi, la Salernitana attende il Carpi ultimo in classifica: per i campani è una gara da sfruttare per evitare problemi nelle ultime giornate; il Venezia, invece, ospita il Crotone in un vero e proprio scontro salvezza. I lagunari sono a 33 punti, i calabresi ne hanno uno in più: una sorta di playout anticipato. Chiude il programma delle 15 la sentita sfida tra Pescara e Verona. Gli abruzzesi sono quinti in classifica, i veneti sesti ed entrambe le squadre vivono un momento poco sereno: aria i playoff per consolidare la propria posizione.



ALLE 18 - Infine, alle 18, altra sfida d'alta classifica, con lo Spezia (settimo) che aspetta il Perugia (nono): 46 punti contro 45, gli uomini di Marino possono allungare, quelli di Nesta hanno invece il sorpasso a portata di mano.