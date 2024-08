Serie B LIVE: si parte con Sudtirol-Salernitana alle 19.30, poi altri 6 match

Redazione CM

27 minuti fa



La Serie B entra nel vivo e dopo la giornata di ieri che ha decretato la vittoria del Modena sul Bari, oggi tocca ad 7 importanti sfide.



Si apre con Sudtirol-Salernitana, faccia a faccia tra due formazioni che alla prima di campionato hanno vinto con un gol all'ultimo respiro. Il match è in programma dalle 19.30.



Alle 20.30, poi, ecco le altre 6 sfide: il Frosinone sfida in trasferta lo Spezia, mentre il Sassuolo accoglie il neopromosso Cesena. La Sampdoria gioca al Ferraris contro la Reggiana, con il Palermo che è invece ospite del Pisa. In campo in contemporanea anche Cremonese-Carrarese e Brescia-Cittadella.