Al via la 40esima giornata di Serie B, la terzultima di questo campionato e ancora tanti verdetti da scrivere: nove partite in questo sabato, in attesa dei posticipi Cesena-Parma (domenica 17.30) e Empoli-Cremonese (lunedì 20.30).



Frosinone e Palermo riprendono la loro marcia e mandano un messaggio al Parma: i ciociari superano di misura il Carpi, mentre i siciliani, avanti 0-3 per la doppietta di La Gumina e il gol di Rolando, due reti nel finale (Finotto e Tremolada) ma portano a casa i tre punti. Vince anche il Venezia: Litteri porta avanti la squadra di Inzaghi su rigore, nei minuti finali Mazzeo pareggia per il Foggia ma allo scadere è una punizione di Stulac a regalare il successo ai veneti. Parma scavalcato da Frosinone e Palermo, agganciato dal Venezia. Il Bari supera 3-1 il Perugia in una partita chiave per i playoff, mentre il Cittadella viene rimontato due volte dal Brescia. Match caldi anche per la zona retrocessione e playout: finisce 1-1 lo scontro diretto tra Ascoli e Avellino, pari anche tra Novara e Pescara, mentre lo Spezia rifila una manita alla Pro Vercelli (doppiette per Gilardino e Marilungo). Gode la Salernitana: l'1-0 all'Entella vale l'aritmetica certezza della permanenza in Serie B.