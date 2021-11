Dopo la vittoria, ieri, della Reggina nel derby calabrese con il Cosenza, la dodicesima giornata di Serie B prosegue oggi con sei partite.Alle, al Sinigaglia, sulle rive del lago di Como, va in scena una sfida fra due neopromosse che si sono subito calate benissimo nella nuova realtà e galleggiano fra il centro classifica e la zona playoff:. Sempre neopromosse, ma più in difficoltà sono ladi Cristiano Lucarelli e l’di Moreno Longo, che alla stessa ora si affrontano in casa dei grigi in uno scontro-salvezza che può già fornire informazioni importanti sul campionato che aspetta le due squadre: gli umbri, con una vittoria, si porterebbero a più 8 sul quartultimo posto, occupato proprio dai piemontesi. Contemporaneamente, ladel gioiello juventinoospita ladel baby bomber rossonero, mentre al Del Duca diarriva ildi un altro promettente centrocampista di proprietà della Juve,Alleandrà invece in scena, al Rigamonti di, uno scontro testa-coda, fra le rondinelle di Pippo, momentaneamente superate, al secondo posto, dalla Reggina, ma che con una vittoria guadagnerebbero provvisoriamente la testa della classifica in attesa del Pisa, e ilfanalino di coda.Infine, alle, chiude questo sabato di B una sfida dal sapore di alta classifica fra ile il, divise da un solo punto rispettivamente al quinto e sesto posto.