Torna in campo la Serie B, con le 10 partite del 35esimo turno.



Si parte alle 18.45 con l’anticipo tra Pescara e Frosinone, con Nesta che cerca punti per avvicinare lo Spezia terzo, mentre gli abruzzesi sono in piena lotta salvezza.





Alle 21 passerella per il Benevento, giù campione e promosso in Serie A, contro il Livorno, già retrocesso in C. Crotone-Salernitana è sfida nelle parti alte della classifica, mentre Spezia e Pordenone cercano punti buoni per sognare la A contro, rispettivamente, Venezia e Cosenza. Il Cittadella sfida l’Ascoli, in lotta per non retrocedere, mentre l’Empoli ha nell’Entella un avversario pericoloso seppur in difficoltà nelle ultime gare. Scontro salvezza tra Perugia e Cremonese, la Juve Stabia invece affronta il Chievo, a caccia di punti per arrivare in zona playoff. Chiude la sfida tra Pisa e Trapani.