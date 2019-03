Dopo l'anticipo del venerdì fra Pescara e Cosenza prosegue la 29esima giornata di Serie B con altre 5 partite.



Alle 15 nella lotta playoff è il Benevento in crisi da due giornate ad ospitare allo Stirpe uno Spezia anch'esso in crisi nera (1 vittoria nelle ultime 5 gare) e scivolate entrambe nelle ultime posizioni disponibili per il post-season.



Una lotta playoff in cui, invece è in piena corsa il Cittadella (3 vittorie consecutive all'attivo) che fa invece visita a un Foggia uscito malconcio (e contestato anche oltre il limite lecito) dal derby contro il Lecce e ripiombato al terz'ultimo posto che vorrebbe dire retrocessione.



Sempre alle 15 nella lotta salvezza il Padova (in serie positiva da 3 giornate) ancora ancorato in penultima posizione e a -4 dalla zona salvezza ospita un Perugia che occupa attualmente l'ultimo piazzamento playoff disponibile.



Infine alle 15 scontro salvezza per il Livorno che occupa l'ultimo piazzamento salvezza e imbattuto da due gare che ospita al Picchi una Salernitana che, come lo Spezia, è in serie negativa da due giornate ed è uscita dalla zona playoff.



Chiude alle 18 il Verona che con 4 vittorie nelle ultime 5 gare continua la propria rincorsa al Brescia capolista. Al Bentegodi arriva un Ascoli che non perde da 4 gare consecutive ma che non trova la vittoria da quasi un mese.