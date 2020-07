Serata di verdetti, in Serie B. Serata in cui si disegnano playout e playoff, in Serie B. Serata da resa dei conti, in Serie B. Tutti in campo, in contemporanea, alle 21. Benevento e Crotone, già in Serie A, affrontano avversari che non hanno ancora raggiunto il proprio obiettivo: la squadra di Inzaghi va ad Ascoli, dove Scamacca e compagni non sono ancora certi della salvezza; quella di Stroppa, invece, a Trapani, coi siciliani che sperano ancora in un posto ai playout.



ZONA PLAYOFF - Spezia e Pordenone, già certe dei playoff, vanno rispettivamente a Salerno e Cremona: se la Salernitana vuole una vittoria per centrare i playoff, la Cremonese ha già raggiunto la salvezza e non ha più nulla da dire a questo campionato. Restando in zona playoff c'è un vero e proprio scontro diretto come Frosinone-Pisa: entrambe a 53, chi perde rischia di restare fuori, con un Empoli atteso a Livorno pronto ad approfittarne. Il Cittadella, con un piede dentro la post season, va invece in casa dell'Entella, già sicura della salvezza.



ZONA PLAYOT - Qui, invece, la situazione è calda: Venezia-Perugia è uno scontro diretto, ai veneti basta un pareggio per evitare problemi; il Pescara, invece, a pari punti con gli umbri, va in casa del Chievo, che cerca il pass per i playoff. Occhi puntati, poi, su Cosenza-Juve Stabia: chi perde va in C, coi calabresi che hanno ancora chance di salvezza diretta.