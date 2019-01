Tre partite in programma oggi per la ventesima giornata del campionato di Serie B. Alle 15, il Pescara fa visita a un Livorno bisognoso di dare continuità alla recente serie di risultati positivi per abbandonare la zona salvezza; per gli abruzzesi, reduci dal pari con la Cremonese, una vittoria consentirebbe di accorciare le distanze dal Palermo.



Alla stessa ora, appuntamento col derby veneto tra il Venezia di Zenga, che ha colto solo 3 punti nelle ultime 5 giornate, e un Padova desideroso di abbandonare l'ultimo posto dopo un mercato di gennaio molto importante. Si chiude alla 18 col big match tra Brescia e Spezia, con Tonali e compagni che inseguono il sorpasso in vetta al Palermo.