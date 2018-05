E' la notte della verità, quella da dentro o fuori, quella che può valere la Serie A diretta o la Serie C diretta, che può valere una speranza da alimentare tra playoff e playout. Alle 20.30 è la notte della Serie B, tutta la Serie B, solo la Serie B. Frosinone, Parma e Palermo sono ancora in lizza per il secondo posto e per la A diretta: i ciociari, secondi, ospitano il Foggia; i ducali, terzi, vanno a La Spezia; i siciliani, quarti, e con poche speranze, volano all'Arechi di Salerno. 71 punti il Frosinone, 69 il Parma, 68 il Palermo.



PLAYOFF - Per la lotta playoff, con Venezia, Bari, Cittadella e Perugia già sicure di un posto, c'è da stabilire la griglia di partenza: la squadra di Inzaghi (66 punti) affronta un Pescara in piena lotta per non retrocedere, il Bari (64) ospita il Carpi, il Cittadella (63) se la vede in casa con la già retrocessa Pro Vercelli e il Perugia (60) va a Empoli, con i toscani, vincitori del campionato che vogliono chiudere in bellezza.



PLAYOUT - Già detto del Pescara, 16esimo in classifica a più 2 dalla zona playout, che va a Venezia; c'è l'Avellino sestultimo, a 45 punti, che affronta la Ternana già retrocessa; c'è l'Ascoli di Cosmi, quintultimo, sempre a 45 punti, che attende il Brescia; e lo scontro verità tra Novara e Entella: i piemontesi sono quartultimi a 44 punti, i liguri terzultimo a 41 punti. Una delle due retrocederà sicuramente.