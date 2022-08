La Serie B riparte con il programma della terza giornata di campionato e sono 3 gli incontri in programma in questo sabato tutti alle 20.45



Fari puntati su Ferrara dove la Spal ferma a 1 punto in due partite ospita il Cagliari che con la vittoria in rimonta sul Cittadella ha rilanciato le proprie ambizioni. Il Palermo si è messo alla spalle il "derby" pareggiato con il Bari e torna alla Favorita ospitando l'Ascoli in uno scontro diretto d'alta classifica. Infine il Modena, ultimo con due ko consecutivi all'attivo proverà a strappare il primo punto stagionale ospitando la Ternana.