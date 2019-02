Dopo la vittoria del Benevento contro la Salernitana nell'anticipo tutto campano di venerdì sera, oggi si disputano altre quattro gare valevoli per la 23esima giornata di campionato in Serie B. Si (ri)parte alle ore 15, quando il Palermo scende in campo a Perugia cercando di dimenticare almeno per 90 minuti tutti i gravi problemi societari. Allo stesso orario si giocano Cittadella-Spezia e Cremonese-Padova, con il club giallorosso che si è appena regalato lo stadio Zini. Poi alle ore 18 il Brescia primo in classifica gioca in casa col Carpi.