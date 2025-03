Serie B LIVE dalle 15

Gianluca Minchiotti

30 minuti fa



Per la 30esima giornata di Serie B, oggi si giocano sei partite. Si parte alle 15 con Cesena-Spezia, Cittadella-Sassuolo, Frosinone-Brescia e Juve Stabia-Modena. Il programma poi prevedeva Pisa-Mantova, con calcio d'inizio alle 17.15, ma il match è stato rinviato a domani per maltempo. Infine, il sabato si chiude con Bari-Salernitana, alle 19.30.



L'ANTICIPO PALERMO-CREMONESE 2-3 - E' stata una partita dalle mille emozioni l'anticipo della 30a giornata di Serie B tra Palermo e Cremonese: gol e spettacolo al Barbera, con gli ospiti che hanno vinto 3-2 ribaltando il 2-0 rosanero nel giro di poco più di un quarto d'ora. La squadra di Dionisi era andata in vantaggio con i gol di Gomes e Brunori sul rigore; Azzi ha accorciato le distanze prima delle reti di Valoti e Collocolo che ha regalato i tre punti a Stroppa al minuto 95. Con questa vittoria la Cremonese quarta aumenta la distanza dal Catanzaro (giocherà domenica in casa con il Cosenza) che ha una partita in meno, il Palermo rimane ottavo a 39 e rischia di essere scavalcato dal Bari.