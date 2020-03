Si giocano questa sera otto gare di Serie B, in attesa dei due posticipi in programma domani. Alle 21 spicca il match tra Perugia e Benevento, con la squadra di Inzaghi prima a 63 punti a +17 sul Frosinone secondo in classifica. La squadra di Nesta stasera gioca sul campo del Livorno. Il Crotone, terzo della classe, ospita il Pisa, dodicesimo e a 4 punti dalla zona playoff. Al quinto posto c’è il Cittadella, che fa visita al Cosenza, terzultimo e in piena zona retrocessine. Chiudono il programma di giornata Pordenone-Juve Stabia, Salernitana-Venezia e Trapani-Entella.