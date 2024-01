Serie B LIVE: Modena in vantaggio nel derby con il Parma

La Serie B oggi scende in campo per la 22esima giornata. Dopo l'anticipo di ieri fra Catanzaro e Palermo, il programma odierno prevede otto partite. Si parte alle 14 con i primi cinque match: Como-Ascoli, Cremonese-Brescia, Modena-Parma, Sudtirol-Cosenza e Venezia-Ternana. Poi, alle 16.15, ci sarà il fischio d'inizio delle altre tre partite del programma odierno, vale a dire Bari-Reggiana, FeralpiSalò-Lecco e Pisa-Spezia. La 22esima giornata del campionato di Serie B proseguirà poi domani con l'incontro fra Cittadella e Sampdoria, in programma alle 16.15.