Dopo le tante partite giocate ieri, che hanno visto l'Ascoli balzare in vetta alla classifica, tallonato da Benevento, Perugia e Empoli, questa sera torna in campo la Serie B con due partite. Alle 19 il Trapani sfida la Cremonese: i padroni di casa sono ancora inchiodati sul fondo della classifica, con quattro sconfitte in altrettante partite, la Cremonese invece arriva dal successo contro il Crotone. Alle 21 invece scendono in campo all'Arechi Salernitana e Chievo Verona: con una vittoria i campani affiancherebbero l'Ascoli in cima.