Dopo le gare di venerdì e di ieri, in attesa del Monday Night tra Pisa e Pordenone, continua oggi con tre partite la 14esima giornata di Serie B: alle 15 in campo ​il Chievo terzo in classifica, che vuole avvicinare conquistare la seconda posizione provvisoria nel match di Trapani contro la squadra ultima in classifica e a meno sei dalla salvezza. Alla stessa ora l'Entella, che non vince da tre partite ed è pericolante, ospita la Juve Stabia, che ha due punti in meno, in una delicata sfida salvezza. Chiude alle 21.00 il posticipo tra Perugia e Pescara: il tecnico dei padroni di casa Oddo ritrova il suo passato nel momento peggiore, dato che il Grifone è reduce da due ko di fila e sta scivolando fuori dalla zona playoff, mentre gli abruzzesi non perdono da tre gare e sono al momento in piena zona promozione.