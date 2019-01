Dopo il ko interno del Foggia contro il Crotone dell'ex Stroppa, prosegue oggi la 21esima giornata del campionato di Serie B. Alle 15 in campo la capolista Palermo, che va a Cremona: i rosanero arrivano dalla sconfitta interna contro la Salernitana, mentre i grigiorossi da un pareggio e una vittoria che hanno risollevato il morale. Sempre alle 15, poi, Cittadella-Carpi e Ascoli-Perugia: nella prima sfida, i padroni di casa, settimi in classifica, sono alla ricerca di una vittoria che manca dal primo dicembre; nella seconda, invece, la squadra di Nesta arriva da 2 ko consecutivi contro Cremonese e Brescia, con una sola vittoria nelle ultime 6.



ALLE 18 - Chiude il sabato di B, alle 18, Salernitana-Lecce: la banda Gregucci arriva dall'esaltante vittoria in rimonta in casa della capolista Palermo, mentre i salentini dal pareggio con il Benevento, ma forti del quarto posto solitario in classifica.