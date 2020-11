Dopo la sosta per le Nazionali, si apre oggi l'ottava giornata di. Riflettori puntati sul Benito Stirpe di, dove i gialloblù ospitano il. Nesta reduce dal ko di Monza, ma terzo in classifica insieme al Venezia, a -1 da Salernitana e Chievo e -3 dall'Empoli. Il Cosenza, invece, non vince da cinque partite ed è in zona playout con soli 5 punti.