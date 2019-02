In attesa del posticipo di domani tra Crotone e Pescara, la 23esima giornata del campionato di Serie B propone oggi tre partite tra le 15 e le 21. Dopo la sconfitta di Livorno, il Cosenza vuole riprendere la sua risalita verso la salvezza nel match interno contro la Cremonese. Lo stesso Livorno è di scena a Lecce, dove l'undici di Liverani ha necessità di fare bottino pieno per non perdere il treno di Brescia, Palermo e Benevento.



Alle 21, il posticipo di lusso tra una delle formazioni del momento, lo Spezia di Pasquale Marino, e un Verona all'ultima chiamata; rischia soprattutto il tecnico Fabio Grosso, che insegue una vittoria che manca da 6 partite per scacciare l'incubo esonero.