Torna in campo la Serie B con il turno infrasettimanale valido per la 7a giornata del girone di ritorno.



Apre alle 18 il big match nella corsa alla promozione in Serie e che vedrà il Benevento, quarto a 40 punti e in serie positiva da 5 giornate ospitare al Ciro Vigorito il Pescara terzo a quota 41 e in netta ripresa, con due vittorie consecutive all'attivo, dopo il periodo no di inizio 2019.



Alle 21 doppia sfida testa-coda fra due squadre impegnate nella bagarre per la promozione in Serie A e due in lotta per non retrocedere. Il Brescia capolista a quota 46 punti fa visita a un Padova ultimo (ma a 4 punti dalla zona playout) e senza vittorie da 5 gare nonostante il mercato faraonico di gennaio. Il Palermo, secondo a -4 dalle Rondinelle nonostante la crisi societaria, fa invece visita al Crotone, ripiombato in penultima posizione e con due pesanti sconfitte consecutive all'attivo proprio contro Brescia e Pescara.



Il secondo big match di giornata è in zona playoff, con Lecce e Verona (quinta e sesta rispettivamente a -3 e -4 dal secondo posto) che non smettono di sognare di rientrare nella lotta per la promozione diretta. Lo scontro diretto del Via del Mare stabilirà chi fra i salentini di Fabio Liverani e i veronesi di un Fabio Grosso che ha rinsaldato la propria panchina potrà continuare a sognare.



Chiude il programma della serata un tris di gare fondamentali per la lotta salvezza. Il Foggia a +1 sulla zona retrocessione fa visita all'Ascoli. Il Carpi, oggi terz'ultimo a 21 punti fa visita a un Cosenza che sogna ancora un piazzamento playoff distante 3 punti. Infine la Cremonese, in serie negativa da 4 gare, proverà a ridistanziare la zona playout in trasferta contro la Salernitana scivolata a -2 dalla zona playoff.



La giornata si chiuderà poi domani con i posticipi Venezia-Perugia e Spezia-Livorno.