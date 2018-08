Dopo Brescia-Perugia 1-1, la prima giornata del campionato di Serie B continua con altre 3 partite, tutte alle ore 18. Il Palermo, una delle formazioni più accreditate per la promozione in A, fa visita alla Salernitana di Colantuono, rinforzata sul finire del mercato dall'arrivo di Di Gennaro dalla Lazio.



Il nuovo Pescara del confermato Pillon scende in campo invece a Cremona, mentre il Venezia, che riparte dall'ex allenatore della Primavera dell'Inter Stefano Vecchi, ospita al "Penzo" lo Spezia.