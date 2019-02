Dopo il successo di misura del Verona sulla Salernitana nell'anticipo di ieri, la 25esima giornata di Serie B prosegue oggi con altre 6 partite. Per quanto riguarda le sfide delle 15, occhi puntati principalmente sul big match tra Brescia e Crotone: i lombardi, dopo il prezioso pari di Palermo, puntano al bottino pieno e a prolungare la serie positiva che dura da 11 turni per mantenere la vetta della classifica. Situazione quasi disperata invece per i calabresi, penultimi con 19 punti.



In zona playoff, trasferta delicata per il Lecce sul campo di un Cittadella che viene da 3 ko consecutivi, mentre lo Spezia prova a ripartire dopo il ko interno col Palermo contro un Carpi ultimo a pari merito col Padova, avversario di giornata del Pescara. Il Perugia di Nesta, rinfrancato dalla vittoria nell'ultima giornata, attende al "Curi" un Cosenza in grande ripresa. Il programma pomeridiano è chiuso da Cremonese-Ascoli.



Alle 18, va invece in scena il match tra un Foggia reduce da 3 pari di fila e invischiato nella lotta per non retrocedere e un Benevento che ha messo nel mirino le primissime posizioni della classifica dopo i 9 punti ottenuti nelle ultime tre uscite.