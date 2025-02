Serie B LIVE: Spezia e Sassuolo sullo 0-0, Sudtirol-Sampdoria 1-1

6 minuti fa



La Serie B torna in campo per la 26esima giornata, con cinque partite in programma. Alle 15 è la volta di Carrarese-Salernitana, Modena-Spezia, Sassuolo-Brescia e Sudtirol-Sampdoria. Alle 17.15 tocca al match Bari-Cremonese chiudere il sabato della Serie B.



L'ANTICIPO DI VENERDI' - Nell'anticipo di venerdì, il Catanzaro di Fabio Caserta sconfigge 1-0 il Cittadella di Edoardo Gorini, nell'anticipo della 26esima giornata di Serie B, grazie al dodicesimo centro in campionato di Pietro Iemmello. I calabresi sono al momento la quinta forza del campionato, a -1 dal quarto posto e in piena zona playoff, mentre i veneti, autori di una grande risalita, dall'ultimo posto alla possibilità di agguantare il treno per gli spareggi promozione, si concedono una battuta d'arresto.