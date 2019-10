Dopo la sosta per le nazionali, torna in campo la Serie B: in seguito alle partite di venerdì e di ieri e in attesa del Monday Night tra Frosinone e Livorno, continua oggi il programma dell'ottava giornata, con tre gare. Aprono alle 15 Chievo-Ascoli e Pisa-Crotone: gli scaligeri non perdono da cinque turni ma sono solo a metà classifica e vogliono salire in zona promozione, così come i marchigiani, reduci da due ko di fila; i toscani invece non vincono da quattro partite e sono precipitati nella zona calda, mentre i pitagorici vogliono la quarta vittoria di fila per conservare il secondo posto. Alle 21 il posticipo tra Empoli e Cremonese: anche i toscani sono secondi e vogliono continuare la loro marcia, mentre i lombardi sono stati fin qui altalenanti e devono dare una sterzata al loro campionato.