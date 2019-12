Dopo la giornata di Santo Stefano, torna in campo oggiche vede tutte e venti le squadre scendere in campo.Si parte alle, con ilche ospita all'Adriatico il. Entrambe le squadre sono appaiate a quota 25 punti e vincendo balzerebbero momentaneamente al quarto posto insieme al Crotone.Si prosegue alle, con ben quattordici squadre in campo: il, ancora secondo nonostante il 4-0 subito a Salerno, cerca il riscatto contro la. Il, terzo, riceve l', mentre il, quarto, ospita il fanalino di coda. Impegno delicato per ildi Nesta, di scena sul campo del: in caso di successo, i toscani agguanterebbero i gialloblù. Ghiotta occasione anche per il, sesto a pari merito con l'Ascoli: gli umbri ricevono al Curi ilterzultimo. A chiudere il programma delle 15 sono le sfide tra Juvee traAlleè il turno della capolista, reduce dal successo in rimonta sul Chievo: gli uomini di Inzaghi ospitano al Vigorito l'Chiude il programma la gara tutta toscana delle 21 tra: padroni di casa in crisi di risultati, ospiti alla ricerca di fondamentali punti per provare ad avvicinare il Trapani penultimo.