In attesa del posticipo di domani tra Livorno e Brescia, la 33esima giornata del campionato di Serie B si arricchisce oggi di altre 3 partite. Alle 15, punti in palio molto significativi per la corsa salvezza e per i posti play-off: il Padova fanalino di coda non può più sbagliare contro un Cosenza reduce dalla vittoria nel derby e 5 punti di margine sulle posizioni play-out, mentre lo Spezia, che riceve un Ascoli in serie utile da 3 turni, ha l'occasione di sorpassare in un colpo solo Perugia e Cittadella.



Stasera, alle 21, va invece in scena il big match tra Benevento e Palermo, chiamate a vincere per accorciare le distanze dal duo di testa Brescia-Lecce.