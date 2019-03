Dopo l'anticipo di venerdì e le gare di ieri, e in attesa del Monday Night tra Venezia e Palermo, continua oggi con tre partite la 27esima giornata di Serie B: alle 15 due match, con il Benevento di Christian Bucchi reduce dalla sconfitta di Livorno che va sul campo della Cremonese per portarsi al secondo posto solitario della classifica, mentre i grigiorossi, che non vincono da cinque gare (quattro ko e un pari) sono ormai in piena bagarre salvezza. Come sfida salvezza è quella del Del Duca tra Ascoli e Livorno, nella cornice di due tifoserie rivali da sempre: i padroni di casa sono in serie positiva da tre gare, mentre gli ospiti se vincono si portano a meno uno proprio dai marchigiani, tirandosi fuori dalla zona rossa. Alle 21 il posticipo: all'Arechi di Salerno l'altalenante Salernitana, a meno quattro dalla zona playoff, riceve il Crotone terzultimo ma in serie positiva da due giornate.