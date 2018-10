Prosegue il programma della 9a giornata di Serie B, aperta dall'anticipo tra Palermo e Venezia, con altre sette partite in programma il sabato.



Si parte alle 15: il Pescara capolista (foto pescaracalcio.com), ancora imbattuto, vuole allungare la striscia positiva contro un Cittadella che non vince dalla terza giornata. Scontro con vista playoff tra Benevento e Cremonese, mentre il Brescia ospita il Cosenza e lo Spezia va in trasferta a Padova. Derby pugliese tra Foggia e Lecce, che con un successo aggancerebbe il Palermo. Livorno a caccia di punti salvezza e del primo successo stagionale contro l'Ascoli.



Alle 18 poi è il turno del Verona: con una vittoria sul Perugia, gli scaligeri possono conquistare il secondo posto solitario.



Chiuderà il turno domenica alle 21 Crotone-Salernitana.