Ultimi due appuntamenti della 10° giornata di Serie B, il turno infrasettimanale si chiude con due match chiave in testa e in coda alla classifica. Alle 18.50 il Benevento di Inzaghi: dopo il ko del Crotone, i giallorossi ospitano la Cremonese per staccare i calabresi e portarsi in vetta solitaria.



Alle 21, è il turno del Frosinone: la squadra di Nesta cerca in casa contro il Trapani, ultimo in classifica, punti utili per allontanarsi dalla zona calda.