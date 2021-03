Con l'capolista impegnato domani nel match casalingo con il, occhi puntati suldi, appena fuori dalla zona playoff, che va a, contro una squadra alla ricerca disperata di punti salvezza, e sulla, ottava a 38 punti, che va all'Adriatico, contro unpenultimo ma reduce da 3 risultati utili consecutivi, compreso il colpaccio del Tombolato contro il Citta.Sempre alle 14, poi, c'è la quarta in classifica, reduce da 4 pareggi nelle ultime 5, con la possibilità di portarsi al secondo posto momentaneo, che vola a Cremona, contro unache, nonostante il ko nell'ultima gara, sta vivendo un momento positivo. Chiude il programma del primo pomeriggio: 36 punti e orizzonte playoff per i toscani, 32 e grandi ambizioni per i calabresi, che in caso di vittoria rilancerebbero la propria candidatura per la post season dal profumo di Serie A.Alle 16, poi, la seconda della classe, il, che ha vinto 4 delle ultime 5 partite, contro il, 4 risultati utili nelle ultime 5: gli arancioneroverdi hanno la possibilità di mettere pressioni all'Empoli capolista, le Rondinelle invece devono tirarsi fuori dalla zona calda. Infine, alle 18, ildi Brocchi contro ildi Tesser, con i riflettori puntati sull'ex della gara, quel Davideautore di 10 gol in 18 gare coi neroverdi. I brianzoli non vincono nel 2021 non hanno ancora vinto in casa: 3 pareggi e una sconfitta.