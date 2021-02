Dopo il tonfo casalingo del Lecce, ko nella serata di ieri contro l'Ascoli, riparte oggi il programma dellaAlle 14, fari puntati sull'Arechi, dove laospita il. Entrambe le squadre sono seconde insieme al Monza a quota 35 punti, ma arrivano da momenti diversi: granata ko in tre delle ultime cinque uscite, gialloblù senza sconfitte da undici gare. Proverà ad approfittarne il, che insegue a -1 ma arriva da un solo punto nelle ultime tre: veneti di scena a. Le Rondinelle non se la passano meglio: quattro ko consecutivi hanno convinto Massimo Cellino a cambiare allenatore, puntando su Pep Clotet, all'esordio. Cerca punti importanti anche la, senza vittorie da due turni: ferraresi in campo a, con gli uomini di Occhiuzzi che vogliono fare un ulteriore passo per uscire dalla zona calda. Alla ricerca di riscatto è ildi Nesta, in crisi nera: l'ultimo successo è datato 15 dicembre, i ciociari cercano punti playoff contro unche precede in classifica a +1. Chiudono il programma delle 14e il delicatissimo scontro salvezzaAlle 16, invece, è l'ora del big match di giornata: all'U-Power Stadium, ilsecondo in classifica ospita la capolista, al momento a +6 in classifica. Dopo un avvio difficile, i brianzoli hanno trovato la quadra e non perdono da metà dicembre, i toscani sono in striscia positiva addirittura dai primi di novembre. Brocchi dovrà fare ancora a meno di Balotelli e Paletta, ma può contare sul nuovo arrivato Diaw.Alle 18 l'ultima gara del sabato, con ilche cerca punti playoff ospitando ila Lignano Sabbiadoro.