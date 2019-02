Dopo il pareggio di ieri tra Palermo e Brescia, con le Rondinelle che hanno mantenuto la vetta della classifica, alle 15 prosegue la 24esima giornata di Serie B. Apre il Benevento, terzo in classifica, che attende un Cittadella in crisi: le Streghe con una vittoria accorcerebbero sulle due di testa, mentre i veneti necessitano dei tre punti per rilanciare le proprie ambizioni playoff.



IL PERUGIA DI NESTA - Alle spalle della squadra di Venturato c'è il Perugia, a meno 1, che va a Carpi, in casa della penultima in classifica che non vince dal 22 dicembre. Chiude il programma delle 15 Padova-Foggia, ultima contro quartultima, vero e proprio scontro salvezza, con entrambe le compagini che arrivano da due pareggi consecutivi.



NEL LIMBO - Alle 18, infine, Ascoli-Salernitana, divise da 3 punti in classifica, in quel limbo tra playoff e playout in cui si può ancora sognare la Serie A ma l'incubo Serie C si fa sentire.