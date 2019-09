Dopo il turno infrasettimanale e le partite giocate tra venerdì e ieri, e in attesa del Monday Night tra Cremonese e Ascoli, continua oggi la sesta giornata di Serie B, con quattro gare in programma: alle 15 tre sfide, con il Benevento di Pippo Inzaghi, terzo in classifica e ancora imbattuto in campionato, riceve la Virtus Entella sorpresa del campionato a solo un punto di distacco dai campani ma senza vittorie da due partite; il Chievo, deludente finora con tre pari in cinque partite, ospita al Bentegodi un Pordenone partito alla grande ma un po' in calo nell'ultimo periodo; sfida tra deluse quella del Picco tra Spezia e Trapani, con i liguri terzultimi e reduci da tre ko nelle ultime quattro e i siciliani ultimi, con ben quattro sconfitte nelle ultime cinque. In serata alle ore 21 chiude il match tra Livorno e Salernitana: padroni di casa in lieve ripresa dopo un inizio horror mentre gli uomini di Ventura volano in zona playoff e vogliono continuare a sognare.