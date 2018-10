Dopo l'anticipo di venerdì sera tra Spezia e Pescara, oggi prosegue l'8a giornata di campionato in Serie B. Si riparte alle ore 15 con tre partite: Ascoli-Carpi, Cittadella-Brescia e Cosenza-Foggia. Poi alle 18 Stroppa si gioca la panchina del Crotone in casa contro il Padova.

Domenica nel pomeriggio ci sono Salernitana-Perugia e Venezia-Verona, in serata il Palermo scende in campo a Lecce. Si chiude lunedì sera con il posticipo tra Benevento e Livorno.