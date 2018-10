Turno infrasettimanale della Serie B, arrivata alla sua 10a giornata, e sei partite in programma in questo martedì, tutte alle 21 (rinviata Spezia-Benevento).



Reduce dal primo ko stagionale, il Pescara cerca tre punti sul campo del Cosenza per allungare sul Verona, distante solo un punto e impegnato ad Ascoli. Impegni in trasferta anche per la quarta della classe: il Palermo se la vede con il Carpi. Il Cittadella invece, dopo aver inflitto la prima sconfitta al Pescara, vuole un altro successo contro il Foggia mentre il Perugia affronta il Padova e la Cremonese ospita il Venezia.



Chiuderanno il turno mercoledì Salernitana-Livorno (19) e Lecce-Crotone (21).