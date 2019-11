Dopo l'anticipo di ieri, con il 3-1 del Crotone sull'Ascoli, riparte oggi il programma della dodicesima giornata di Serie B. Si parte alle 15.00, con la capolista Benevento impegnata a Castellammare contro la Juve Stabia penultima. Il Perugia, terzo in classifica, può rispondere al Crotone: in Umbria arriva il Cittadella, che vincendo troverebbe importanti punti in chiave playoff. Il Pordenone, quarto a pari merito con Chievo e Salenitana, va a Chiavari per affrontare la Virtus Entella, mentre il Pisa ospita lo Spezia. Chiude il programma la sfida salvezza tra Venezia e Livorno. Alle 18.00, invece, l'Empoli - a quota 17 punti - riceve il Pescara, che insegue a meno uno.