Dopo la vittoria del Brescia, in casa contro la Cremonese, e quella del Livorno, che ha vinto a Carpi, prosegue oggi la diciottesima giornata di Serie B. Si inizia alle 19, con il Pescara di Pillon (foto pescaracalcio.com) che attende all'Adriatico il Venezia di Zenga. ​Gli abruzzesi, dopo un avvio sorprendente, sono scesi dalla prima posizione alla sesta e delle ultime 5 partite ne ha vinta solamente una. I lagunari, invece, non vincono da due gare: con una vittoria si rilancerebbero in zona playoff.



Poi, alle 21, le restanti 6 gare. La capolista Palermo, raggiunta dal Brescia, ha la possibilità di riallungare, ma se la dovrà vedere contro l'Ascoli, un solo ko nelle ultime 5. In zona playoff occhi sul Perugia di Nesta, che attende il Foggia alla ricerca di punti salvezza; il Benevento, che va in casa del Padova ultimo in classifica; e il big match tra quarta e quinta: Cittadella-Verona. Chiudono il programma Cosenza-Salernitana, con i campani rinati con Gregucci in panchina, e Crotone-Spezia, con Oddo ancora alla ricerca della prima vittoria.