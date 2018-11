Dopo l'anticipo del venerdì, con il Verona che fa 1-1 contro la Cremonese, prosegue l'undicesima giornata di Serie B. Alle 15, in campo, il Foggia di Grassadonia, reduce dal pareggio nel derby con il Lecce, che attende il Brescia della stellina Tonali, seguita dalle big d'Italia e di Premier. I lombardi vogliono continuare con la striscia positiva (1 solo ko in campionato), i pugliesi, invece, sono alla ricerca di una vittoria che manca dal 6 ottobre.



QUELLE DELLE 15 - Sempre alle 15, il derby veneto tra Padova e Cittadella, squadre agli opposti: la squadra di Bisoli è invischiata nella lotta per non retrocedere, quella di Venturato arriva da 6 punti nelle ultime 4 ed è in lotta per i playoff. Zona di classifica in cui c'è anche il Palermo, secondo a punto dal Pescara e con una partita in meno, impegnato in casa col Cosenza quintultimo in classifica.



ALLE 18 - Chiude il programma di giornata, alle 18, il Benevento di Bucchi, reduce da due vittorie consecutive, che sfida l'Ascoli, avversario incostante ma ostico.