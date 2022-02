La 24esima giornata di Serie B prende il via questo pomeriggio con 5 gare in programma alle 14 e una alle 16.15Si parte subito con il botto con il big match fra due pretendenti alla promozione Monza e Pisa che si sfidano al Brianteo con tre punti in palio vitali nella corsa ad un piazzamento verso la Serie A. I padroni di casa arrivano da due successi e in caso di vittoria aggancerebbero momentaneamente il primo posto della Cremonese. Il Pisa invece è in serie negativa apertissima e nelle ultime 5 gare ha all'attivo una sconfitta e poi 4 pareggi consecutivi che gli sono costati tutto il vantaggio sulle rivali. Proprio la Cremonese, invece, difenderà il primato alle 16.15 facendo visita ad un Perugia in gran forma e rientrato a pieno titolo nella corsa playoff con gli ultimi 3 successi consecutivi all'attivo.Sempre alle 14 la corsa salvezza si infiamma con. I veneti hanno iniziato a far punti, ma ancora sono lontani anche da un piazzamento playout in cui, invece, è ripiombata la formazione emiliana che non trova il successo dal 4 dicembre. Anche ilnon riesce a trovare continuità nonostante il grande mercato fatto e la gara contro la Ternana è di fatto uno scontro diretto per evitare posizionamenti peggiori. L'ultimissima piazza è invece rimasta nelle mani del Pordenone che sembra ripiombato nei problemi di inizio stagione e la trasferta a Reggio Calabria contro la Reggina rischia di essere l'ultima chance per i ramarri di restare in corsa